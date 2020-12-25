Шестун получил 15 лет строгого режима

Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам строгого режима по делу о коррупции, передает ТАСС.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья Татьяна Юферова.

Также Шестуну назначен штраф в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года.

Всего на оглашение приговора объемом более 500 страниц ушло пять дней.

Бывшего главу Серпуховского района арестовали летом 2018 года. Он проходит по статьям об особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получение взятки в особо крупном размере. Шестун свою вину не признает. Он считает, что против него возбудили уголовное дело из-за его намерения переизбраться главой района.

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