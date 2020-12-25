В ДТП с автобусом под Рязанью ребенок лишился руки и обеих ног

Пострадавший в аварии с автобусом в Рязанской области мальчик остался без двух ног и одной руки, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Областной клинической больнице региона.

«Самым тяжелым нашим пациентом стал мальчик примерно 10 лет. Во время аварии ему оторвало руку и обе ноги. Ребенок потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвертой степени. Это самое тяжелое из возможных состояний, которое часто приводит к неблагоприятному исходу», — сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Он уточнил, что реанимационная бригада центра медицины катастроф доставила ребенка в рязанскую детскую клиническую больницу. Также в тяжелом состоянии находится 17-летняя девушка. Она получила резаные раны лица и тела. В больнице уточнили, что вертолет санавиации из-за плохой погоды не вылетит за пострадавшими, которые находятся в больнице Скопинского района. Их доставят в Рязань автомобили центра медицины катастроф.

Авария с пассажирским автобусом Москва — Волгоград произошла ночью 25 декабря в Скопинском районе Рязанской области. В ДТП погибли четыре человека, пострадали более 10 человек.

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