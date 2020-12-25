Песков оценил идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею перенести один день новогодних каникул на 31 декабря.

По его словам, в этом году точно нет таких планов и де-юре быть не может.

«Что касается следующего года, то там все-таки правительство должно рассматривать, исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа. Будет это компенсировать это или нет – сейчас какой-то позиции на этот счет нет», — добавил представитель Кремля.

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