Песков оценил идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
Катерина Медведева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею перенести один день новогодних каникул на 31 декабря.
По его словам, в этом году точно нет таких планов и де-юре быть не может.
«Что касается следующего года, то там все-таки правительство должно рассматривать, исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа. Будет это компенсировать это или нет – сейчас какой-то позиции на этот счет нет», — добавил представитель Кремля.
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