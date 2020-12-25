В Подмосковье молодой мужчина до смерти избил своего несовершеннолетнего брата

В подмосковном городе Шатура молодой человек во время ссоры с 17-летним братом до смерти избил его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

«По данным следствия, 13 декабря в квартире на улице Клары Цеткин в Шатуре между подозреваемым и его 17-летним братом возник конфликт, который в последующем продолжился в подъезде», — рассказала она.

Подозреваемый ударил брата как минимум два раза рукой и ногой по лицу и голове. В результате пострадавший упал и потерял сознание.

Подросток скончался в больнице 22 декабря. В отношении 22-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Молодой человек задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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