Володин счел ненавистью к крымчанам противостояние Киева опреснению воды в Крыму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что желание официальных лиц Украины помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму свидетельствует об их ненависти к жителям полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что сначала Украина прекратила доступ пресной воды по каналу, а теперь собирается вовсе лишить жителей региона пресной воды.

«Это же надо так ненавидеть людей!» — произнес Володин.

При этом спикер считает, что у украинских представителей не получится воплотить задуманное. Он назвал данный план «очередной иллюзией», которой не суждено сбыться.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Как стало известно до этого, крымское правительство подготовило план, согласно которому планируется разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры для решения проблемы водоснабжения в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что начало строительства опреснительных установок на полуострове назначено на январь 2021 года.

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