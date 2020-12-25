Житель Твери выиграл почти 335 млн рублей в лотерею

Житель Твери выиграл в лотерею «4 из 20» почти 335 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».

«За неделю до Нового года одному из жителей Твери по-крупному повезло в лотерею. По итогам 2684-го тиража «Спортолото» «4 из 20» участник выиграл суперприз в размере 334 883 756 рублей», — рассказали в «Столото».

Отмечается, что мужчина купил билет в отделении Почты России за 200 рублей. Победитель пока не забрал свой выигрыш.

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом и во втором поле билета.

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