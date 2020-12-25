Ирландия одобрила вакцину Pfizer

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Власти Ирландии одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса, написал министр здравоохранения страны Стивен Доннели в Twitter.

«Рад сообщить, что я ... подписал постановление, разрешающее использование вакцины Pfizer в Ирландии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые поставки начнутся 26 декабря, вакцинация — 30 декабря.

В Ирландии коронавирусом заразились 83 073, выздоровели 23 364, скончались 2 192 человека.

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