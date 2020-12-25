Попова рассказала, от каких инфекций защитились россияне нося маски
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что меры профилактики от коронавируса, такие как соблюдение социальной дистанции и ношение масок, защитили граждан и от других инфекций.
«То, что мы научились носить маски, быть осторожными, соблюдать социальную дистанцию, защитило нас от целого ряда инфекций», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Поповой, отмечается снижение заболеваемости корью, дифтерией и коклюшем, острыми респираторными инфекциями. Кроме того, снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями благодаря частому мытью рук.
Глава ведомства отметила, что в этом году России удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и от краснухи».
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