Инфекционист предупредил о возможном росте случаев COVID-19 после праздников

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года в случае, если граждане в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

По его словам, суточный прирост новых случаев COVID-19 «точно» окажется на отметке в 30 тысяч, а «дальше будет зависеть от того, как люди проведут Новый год».

«Худший прогноз — это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то через неделю после новогодних праздников количество заболевших будет под 40 тысяч», — сказал Тимаков.

При этом специалист прогнозирует сохранение нынешних показателей, если «россияне отнесутся к ограничениям ответственно».

Согласно последним данным, в России зафиксировали 2 963 688 случаев коронавируса, выздоровели 2 370 857, скончались 53 096 человек.

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