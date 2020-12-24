Санта-Клаус в рамках 65-го турне по миру сделал первую остановку в России

Санта-Клаус в рамках своего 65-го мирового турне сделал первую остановку в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Уточняется, что одну из первых остановок Санта сделал в поселке Провидения на Чукотке.

На сегодняшний день путешествия волшебник раздал почти 350 млн подарков.

По данным NORAD, Санта-Клаус путешествует на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет, высота — 55 сахарных палочек или 110 конфет, вес саней при взлете — 75 тысяч леденцов.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонном номере, указанном в объявлении, оказалась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО — предшественника NORAD. С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за путешествием Санта-Клауса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Санта-Клаус рассказал россиянам о летних приключениях

— В ВОЗ заверили, что Санта-Клаус имеет иммунитет к COVID-19