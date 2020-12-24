Глава Якутии объявил 2021 год в республике Годом здоровья

В своем ежегодном послании госсобранию Якутии глава республики Айсен Николаев объявил наступающий 2021 год Годом здоровья.

«Столкнувшись с тяжелейшими рисками и угрозами здоровью людей, мы должны сделать ответственный шаг и начать преобразования в обществе для сохранения и приумножения благополучия якутян. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека, нет ничего важнее, чем забота о нем. Именно поэтому я объявляю 2021 год в республике Годом здоровья», – сказал Николаев.

Он поручил правительству республики в срок до 1 февраля 2021 года разработать и внести на утверждение проект стратегического указа главы Якутии в сфере здравоохранения на период до 2025 года.

Для координации новой стратегии Николаев объявил о создании при главе республики совета по благополучию и здоровой жизни, в состав которого будут включены представители профессиональных сообществ, ученые, эксперты, общественные лидеры.

Также Николаев объявил стратегическую инициативу республики – «Здоровый якутянин – здоровая Якутия».