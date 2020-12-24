В Калининграде супруги получили 12,5 и 13 лет колонии за госизмену

Супруги Антонина Зимина и Константин Антонец в Калининграде получили 12,5 и 13 лет колонии за многолетнюю работу на спецслужбы Латвии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Супругов признали виновными по статье «Государственная измена».

Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. руб., Антонец — к 12,5 годам колонии строгого режима и аналогичному штрафу.

Суд установил, что Зимину в 2012 году завербовали латвийские спецслужбы во время выезда за границу. В дальнейшем она собирала и передавала спецслужбам Латвии сведения, составляющие гостайну России. С 2015 года Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа. По данным ФСБ, Антонец во время работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил секретные сведения, которые были переданы латвийской стороне.

Уточняется, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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