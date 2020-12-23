В Германии церковь извинилась за сожжение ведьм спустя 400 лет

В немецком городе Айхштете католическая церковь извинилась за сожжение ведьм спустя 400 лет, пишет газета The Independent.

С XV по XVIII век сотни людей были подвергнуты пыткам и сожжены из-за подозрений в колдовстве.

Местный архиепископ Грегор Мария Франц Ханке назвал события тех лет «кровоточащей раной в истории церкви» и пообещал установить табличку в память о погибших.

В Германии из-за колдовства убили 25 тысяч человек, большая часть из них — женщины.

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