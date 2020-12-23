Смоленский губернатор решил объявить 31 декабря выходным после просьбы Путина

Губернатор Смоленской области Алексей Островский рассказал «Газете.Ru», что 31 декабря в регионе сделают выходным днем. Официально об этом будет объявлено в четверг, 24 декабря.

«Да, собираюсь (объявить 31 декабря выходным. – прим. «Газета.Ru»). И собираюсь наказать того юриста из администрации, который заверял меня со ссылкой на профильные федеральные министерства, что это их прерогатива, поэтому сами мы выходной делать не можем. Но есть поручение президента, оно выполняется безукоснительно. Поэтому у нас выйдет по этому поводу поручение администрации», — сказал Островский.

Официальный документ появится на сайте администрации Смоленской области в четверг, 24 декабря.

Президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днем.

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