Эксперт оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Третья волна COVID-19 в России возможна, но темпы распространения будут медленнее, считает руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем вуза Виктор Захаров. Его слова передает РИА «Новости».

Возможность возникновения в России третьей волны COVID-19 будет зависеть от многих факторов, в частности от того, какие ограничения вводятся и как люди себя ведут, сказал Захаров.

«Когда есть фактические точки роста, когда есть люди, которые заболевают заново, то вполне может быть», — добавил специалист.

При этом, по его прогнозам, темпы прироста заболевших при возникновении третьей волны будут медленнее.

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