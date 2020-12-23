Госдума приняла закон, закрепляющий возраст молодежи до 35 лет

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 23 декабря, приняла закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – «до 35 лет включительно». Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий законопроект предлагает определить на федеральном уровне понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие. Это закрепит статус россиян, относящихся к «молодежи», в данном документе речь идет о лицах в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Документ был внесен в Госдуму в июле текущего года. Благодаря законопроекту численность молодежи в России увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн.

Закон о молодежной политике позволит гражданам до 35 лет воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

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