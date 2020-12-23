В России за сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом
Бернст Ю.
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В России за последние сутки выявили 27 250 случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, общее количество инфицированных в стране достигло 2 933 753.
По данным оперштаба, прирост снизился до 0,9% впервые с 8 октября.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 549. Всего от инфекции умер 52 461 пациент.
Количество выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 447. Всего уже выздоровели 2 343 967 человек.
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