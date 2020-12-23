В России за сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 27 250 случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее количество инфицированных в стране достигло 2 933 753.

По данным оперштаба, прирост снизился до 0,9% впервые с 8 октября.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 549. Всего от инфекции умер 52 461 пациент.

Количество выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 447. Всего уже выздоровели 2 343 967 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Проценко рассказал о третьей волне коронавируса

— В Роспотребнадзоре рассказали о эпидемиологической ситуации в России

— Роспотребнадзор призвал россиян вакцинироваться от коронавируса