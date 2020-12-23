СК: глава управления автодорог Новосибирской области задержан по подозрению в коррупции

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) Михаила Чуманова из-за подозрения в коррупции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

По данным следствия, Чуманов, его брат и два представителя коммерческих организаций обвиняются по нескольким частям ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Все они задержаны.

По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. руб. и 5 млн руб. в обмен на покровительство.

В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейский

— СК назвал предварительную причину смерти ученого-генетика в Петербурге

— Трех москвичей задержали по подозрению в убийстве в Подмосковье