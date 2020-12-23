В Бразилии обнаружен новый штамм коронавируса

В Бразилии в штате Рио-де-Жанейро обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом сообщает газета Globo.

Новый штамм отличается от «материнского» вируса мутациями в 38 из 180 геномов.

Как и в случае с новым британским штаммом, 94% образцов обнаруженной в Рио-де-Жанейро новой разновидности коронавируса имеют мутацию E484K в S-белке.

Ученым выяснили, что данная разновидность коронавируса появилась в июле в Рио-де-Жанейро, после чего инфекцию обнаруживали в 19 различных городах штата.

Проверяется информация о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе.

Бразилия занимает третье место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 7 млн случаев COVID-19, из них более 184 тысяч — с летальным исходом.

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