Седьмое за 10 дней землетрясение произошло в Чечне
Карина Казанцева
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В Чечне произошло новое землетрясение магнитудой 2,8, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по республике.
«По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:20 с эпицентром в районе села Танги-Чу Урус-Мартановского района на глубине 15 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,8», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о пострадавших или разрушениях не сообщалось.
В минувшее воскресенье в Чечне произошло землетрясение магнитудой 3,1, а ранее за сутки зафиксировали еще пять серий толчков магнитудой от 2,9 до 5,6.
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