Зеленский: Макрон поможет Украине скорее получить вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в Twitter французского коллегу Эммануэля Макрона за готовность помочь Киеву скорее приобрести вакцину от коронавируса.

«Спасибо Эммануэлю Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы», — написал Зеленский.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль объявил, что страна может получить первые вакцины в феврале, крупная партия препарата ожидается в марте.

На Украине коронавирусом заразились 1 007 627, выздоровели 622 519, скончались 17 535 человек.

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