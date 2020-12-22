Финалистку «Битвы экстрасенсов» заподозрили в истязании ребенка во время «изгнания бесов»

Видео «магического обряда», на котором участница шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Игнатенко «изгоняет бесов» из маленькой девочки, попало в Сеть. На него в своем аккаунте в Facebook обратила внимание известный адвокат Сталина Гуревич и призвала правоохранительные органы разобраться.

«Ребенок рыдает от страха, задыхается от дыма, его прижимают к полу трое взрослых, «ведьма» зажимает ребенку рот... Тут как минимум 117 УК РФ, а если с родителей ребенка за этот «обряд» еще и деньги взяла, то это однозначно и 159 УК РФ», — написала Гуревич.

Сама Игнатенко рассказала «Газете.Ru», что использовала для обряда только травы и гипнотический сон.

«Посредствам импульсов, воздействия на определенные нервные окончания, голосовые связки возможно излечить человека. В оккультизме это называется бесогонством. Только звучит страшно. На самом деле используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания — гипнотический сон, которым и возможно излечить его от этой травмы», — сказала Ирина.

Она уверена, что к любому психическому расстройству приводят травмы, которые люди наносят друг другу. Участница «Битвы экстрасенсов» уточнила, что не всегда соглашается «изгонять бесов» и в некоторых случаях отправляет людей к медикам.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила СМИ, что видеоролик направлен в правоохранительные органы.

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