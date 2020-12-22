Психолог назвал способ избежать тревожности перед Новым годом

Кандидат психологических наук Алексей Мелехин рассказал, как не попасть под влияние «синдрома предновогодней тревоги», передает aif.ru.

Прежде всего, специалист рекомендовал сократить список важных дел до пяти, чтобы избежать повышенной раздражительности, тревожных расстройств и срывов. Дела, которые первыми придут на ум, и будут действительно важными, отметил психолог.

Он также посоветовал полностью убрать планирование, и наоборот стать спонтанным и прислушаться к себе. Так, если надоели ежегодные салаты и выбор подарков, чтобы всем угодить, от этого можно отказаться: подарить деньги и устроить встречу Нового года с пикником на полу, объяснил Мелехин.

Кроме этого, он рассказал, что эффективным способом избежать выгорания станет уход от стандартных установок. Например, можно отказаться от привычных блюд или фильмов.

Также специалист призвал забыть слово «провожать» (старый год), поскольку в нынешнем году оно у многих ассоциируются с повышенной тревожностью.

И последним пунктом, по мнению психолога, является отказ от всех оценок и традиционных подведений итогов года, так как, проставление себе баллов может привести к ощущению «неидеальности» и «недотягивания».

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