Более 56% населения России сделали прививку от гриппа
Бернст Ю.
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Свыше 83,14 млн россиян сделали прививку от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В настоящее время в России против гриппа привито более 83,14 млн человек, что составляет 56,7% от численности населения страны, рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии.
Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых говорится в сообщении.
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