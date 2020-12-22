Более 56% населения России сделали прививку от гриппа

Свыше 83,14 млн россиян сделали прививку от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В настоящее время в России против гриппа привито более 83,14 млн человек, что составляет 56,7% от численности населения страны, рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых говорится в сообщении.

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