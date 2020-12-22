Статую генерала Роберта Ли убрали из здания конгресса США

В здании Капитолия демонтировали статую главнокомандующего армии южан во время Гражданской войны в Соединенных Штатах генерала Роберта Ли, передает Reuters.

Ожидается, что на ее месте появится скульптура темнокожей активистки за гражданские права Барбары Роуз Джонс. Она известна тем, что в 1951 году в возрасте 16 лет возглавила забастовку учащихся одной из школ в Вирджинии против расовой сегрегации, что привело к тому, что в 1954 году Верховный суд США признал сегрегацию в государственных школах неконституционной.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать в здании Капитолия 11 статуй конфедератов. По ее мнению, скульптуры в здании конгресса должны олицетворять высшие идеалы американцев, а нынешние только оскорбляют их.

В мае 2020 года на волне массовых протестов против полицейского произвола, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, в США началась новая волна борьбы с памятниками конфедератам.

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