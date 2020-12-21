При пожаре на западе Москвы один человек погиб, четверо пострадали

При пожаре на западе Москвы один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, четыре человека пострадали и один погиб при пожаре», — сказал источник.

Уточняется, что возгорание произошло в доме на улице Академика Павлова.

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