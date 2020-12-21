У ВОЗ нет доказательств того, что новая мутация COVID влияет на тяжесть болезни

У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств того, что выявленная в Великобритании мутация коронавируса влияет на тяжесть болезни. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА «Новости».

«На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием», — сказал Райан.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В Великобритании коронавирусом заразились 2 миллиона, погибли 67 тысяч человек.

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