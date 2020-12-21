Эстонские ученые пожаловались на нехватку денег на испытания препарата от COVID

В Эстонии компания Icosagen создала препарат против коронавируса, но у нее нет денег на вторую фазу клинических испытаний. Об этом заявил владелец предприятия, биомедицинский технолог, академик Март Устав, пишет РИА «Новости».

Ученый подчеркнул, что препарат, предположительно, сможет нейтрализовать большинство мутаций коронавируса.

«Существует лишь одна теоретическая мутация, которую невозможно подавить. Все остальные лекарство подавляет», — заявил Устав.

Лекарство уже успешно прошло испытания на животных. Для последующих исследований на людях необходимы €10 млн.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,8 млн человек с COVID-19.

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