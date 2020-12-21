Суд признал виновным экс-главу Серпуховского района Шестуна в получении взятки

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун признан виновным по делу о коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подольский городской суд Московской области установил, что Шестун получил взятку в особо крупном размере от должностного лица.

Судья продолжает оглашение приговора. Срок заключения, вменяемый бывшему чиновнику, пока неизвестен.

Бывшего главу Серпуховского района арестовали летом 2018 года. Он проходит по статьям об особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получение взятки в особо крупном размере. Шестун свою вину не признает. Он считает, что против него возбудили уголовное дело из-за его намерения переизбраться главой района.

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