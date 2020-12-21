Несколько детей пострадали от бактерицидной лампы в детском саду на Урале

Несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы в одном из детских садов в городе Полевской Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, лампа была включена сотрудниками учреждения вместе с обычным освещением.

Следственный отдел по городу Полевской СК России организовал проведение доследственной проверки. Отмечается, что проверка проводится на предмет наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Очереди и ожоги: как школы живут в пандемию с новыми правилами

— Пять человек пострадали от бактерицидной лампы в приморской школе