Мясников призвал не беспокоиться из-за появления новых штаммов COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в своем Telegram-канале появление в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса.

По его словам, в более активном распространении данного типа нет ничего удивительного. Так, проходя через массы людей и их иммунную систему, вирус будет видоизменяться.

«При этом он набирает скорость, но теряет силу», — отметил специалист.

По словам Мясникова, беспокоиться из-за появления новых штаммов не стоит, поскольку созданные вакцины работают на разные генотипы вируса.

Врач также счет бесполезной мерой закрытие границ с Великобританией, поскольку, вероятно, мутация уже вышла за пределы страны.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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