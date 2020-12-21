Перечислены вызывающие бессонницу продукты

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые вызывают бессонницу.

Чтобы улучшить качество сна, она рекомендовала исключить алкоголь. Сон из-за него становится прерывистым и неполноценным.

Также Малышева посоветовала не пить кофе, так как это слабый психостимулятор и мочегонный препарат.

«Вы будете засыпать и просыпаться, потому что через 20 минут вы захотите сбегать в туалет», — заявила ведущая в эфире Первого канала.

Кроме того, перед сном не стоит есть жирную и острую пищу, способную вызвать дискомфорт и изжогу.

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