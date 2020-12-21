Перечислены вызывающие бессонницу продукты
Катерина Медведева
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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые вызывают бессонницу.
Чтобы улучшить качество сна, она рекомендовала исключить алкоголь. Сон из-за него становится прерывистым и неполноценным.
Также Малышева посоветовала не пить кофе, так как это слабый психостимулятор и мочегонный препарат.
«Вы будете засыпать и просыпаться, потому что через 20 минут вы захотите сбегать в туалет», — заявила ведущая в эфире Первого канала.
Кроме того, перед сном не стоит есть жирную и острую пищу, способную вызвать дискомфорт и изжогу.
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