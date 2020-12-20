Ученые рассказали о потере зрения у пациентов с COVID-19

Ученые из университета Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк, обнаружили редкую инфекцию у пациентов с коронавирусом нового типа, сообщает Knowridge Science Report.

У трех пациентов с COVID-19 в одной из больниц Нью-Йорка развилось воспаление роговицы, кератит, на фоне которого возник эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока, указано в сообщении.

Один из пациентов скончался из-за коронавирусной инфекции, еще одному удалили глаз, а третий потерял зрение, отмечают ученые. Они подчеркивают, что наличие трех случаев редкого эндофтальмита в одной больнице за короткий промежуток времени у пациентов с коронавирусом свидетельствует о необходимости новых исследований этой темы.

За все время пандемии в мире более 76 млн человек заразились коронавирусом, из них более 1,6 млн скончались.

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