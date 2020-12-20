Россия пока не принимала решений о закрытии авиасообщения с Великобританией

Ситуация с новым штаммом коронавируса в Великобритании находится на контроле, заявили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

На данный момент решение о прекращении авиасообщения между Россией и Великобританией не принималось, обо всех мерах будет сообщено дополнительно, отметили в оперштабе.

Ранее решение приостановить сообщение с Великобританией приняли Нидерланды и Бельгия. Кроме того, о возможном ограничении авиасообщения сообщают СМИ Франции. Также о намерении приостановить сообщение заявили власти Италии.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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