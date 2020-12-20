В Сочи городские службы перевели в усиленный режим работы из-за ожидающихся осадков

Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за прогнозируемых осадков, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

В городе ожидаются сильные дожди на побережье и снегопады в горном кластере, которые продлятся сутки, начиная с вечера воскресенья, 20 декабря.

Городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы, а в Красной Поляне подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты, рассказали в администрации.

Ранее горные курорты, переносившие старт горнолыжного сезона из-за отсутствия снега, заявляли, что с нетерпением ждут осадков.

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