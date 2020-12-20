Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от предновогодних хлопот
Катерина Медведева
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Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал пожилым жителям столицы воздержаться от предновогодних хлопот.
По его словам, москвичам любого возраста стоит с осторожностью ходить в торговые центы и по магазинам в преддверии праздников.
«Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».
Собянин призвал друзей и близких, которые не находятся в группе риска, помочь своим старшим знакомым в подготовке к Новому году.
Также он отметил, что в этом году лучше выбрать небольшое застолье, так как значительное число гостей — это риск для здоровья и жизни.
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