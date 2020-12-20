Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от предновогодних хлопот

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал пожилым жителям столицы воздержаться от предновогодних хлопот.

По его словам, москвичам любого возраста стоит с осторожностью ходить в торговые центы и по магазинам в преддверии праздников.

«Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин призвал друзей и близких, которые не находятся в группе риска, помочь своим старшим знакомым в подготовке к Новому году.

Также он отметил, что в этом году лучше выбрать небольшое застолье, так как значительное число гостей — это риск для здоровья и жизни.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия отказалась от карантина в праздники

— Zoom отменит лимит на звонки на Новый год

— Онищенко дал рекомендации по празднованию Нового года