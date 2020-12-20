В Москве в воскресенье ожидается до -3°С

В Москве в воскресенье, 20 декабря, ожидается до -3°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -1 до -3°C. Будет облачно, выпадет небольшой снег, местами гололедица. Ветер подует южный и юго-западный, скорость составит 3-8 м/с.

Ночью температура составит до -3...-1°C. Сохранится облачность и гололедица. Ветер южный и юго-восточный скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 759 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.