Умер старейший нижегородский вор в законе

Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальной среде как Вадик Белый, умер в возрасте 49 лет, сообщает агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, причиной смерти стал инсульт.

Судимый за мошенничество Леонтьев был «коронован» в 1995 году и считался старейшим нижегородским вором в законе после смерти Владимира Вагина по кличке Вагон.

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