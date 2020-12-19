Умер старейший нижегородский вор в законе
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальной среде как Вадик Белый, умер в возрасте 49 лет, сообщает агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, причиной смерти стал инсульт.
Судимый за мошенничество Леонтьев был «коронован» в 1995 году и считался старейшим нижегородским вором в законе после смерти Владимира Вагина по кличке Вагон.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первое дело о «ворах в законе» поступило в российский суд
— Вор в законе совершил побег из здания суда