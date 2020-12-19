Самолет со 121 человеком на борту готовится к экстренной посадке в Сургуте
Ева Краснова
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Следовавший по маршруту Игарка - Уфа Boeing 737 готовится экстренно приземлиться в Сургуте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По словам собеседника агентства, после взлета у воздушного судна сработал датчик неисправности наддува.
«Самолет уходит на запасной аэропорт - на Сургут», — добавил он.
На борту находится 121 человек, их них 116 человек — пассажиры.
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