Самолет со 121 человеком на борту готовится к экстренной посадке в Сургуте

Следовавший по маршруту Игарка - Уфа Boeing 737 готовится экстренно приземлиться в Сургуте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По словам собеседника агентства, после взлета у воздушного судна сработал датчик неисправности наддува.

«Самолет уходит на запасной аэропорт - на Сургут», — добавил он.

На борту находится 121 человек, их них 116 человек — пассажиры.

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