В районе Севастополя обнаружили новые подземные источники воды
Новые подземные источники воды обнаружены в севастопольском регионе. Об этом заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин по видеоконференцсвязи в ходе церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера для снабжения крымской столицы, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что эти источники найдены в районе строительства нового водозабора на реке Бельбек.
Хуснуллин поручил проработать вопрос добычи подачи воды в систему водоснабжения Севастополя.
«Я прошу максимально сделать, чтобы к окончанию строительства у нас и подземная, и наземная часть была увязана. Это дополнительно по расчетам до 10 тысяч кубов. Это огромный плюс к той работе, которую мы делаем», - сказал вице-премьер.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что скважины будут готовы к эксплуатации к середине февраля 2021 года.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. куб. м воды в сутки в Севастополе.
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