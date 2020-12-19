В районе Севастополя обнаружили новые подземные источники воды

Новые подземные источники воды обнаружены в севастопольском регионе. Об этом заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин по видеоконференцсвязи в ходе церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера для снабжения крымской столицы, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что эти источники найдены в районе строительства нового водозабора на реке Бельбек.

Хуснуллин поручил проработать вопрос добычи подачи воды в систему водоснабжения Севастополя.

«Я прошу максимально сделать, чтобы к окончанию строительства у нас и подземная, и наземная часть была увязана. Это дополнительно по расчетам до 10 тысяч кубов. Это огромный плюс к той работе, которую мы делаем», - сказал вице-премьер.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что скважины будут готовы к эксплуатации к середине февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. куб. м воды в сутки в Севастополе.

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