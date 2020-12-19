Наручники защитили полицейского от пули в Подмосковье

В подмосковном Егорьевске мужчина открыл стрельбу по полицейским, пуля попала в наручники одного из правоохранителей, что спасло ему жизнь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина открыл огонь по полицейским, пуля попала в наручники на груди сотрудника полиции, застряв среди звеньев», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники МВД приехали из Камчатского края для опроса мужчины из-за дела, связанного с наркотиками.

Отмечается, что стрелявший покончил жизнь самоубийством.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области заявили, что проверяют эту информацию.

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