В Москве и области из-за снега и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за снега и гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение действует до 18.00 19 декабря, отмечается в сообщении.

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