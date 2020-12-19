В Москве и области из-за снега и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности
Максимс Краюшкинс
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за снега и гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение действует до 18.00 19 декабря, отмечается в сообщении.
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