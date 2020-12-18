Москва осудила ужесточившиеся в Латвии репрессии в адрес русскоязычных деятелей
В России осуждают продолжающийся в Латвии политический террор в отношении русскоязычных правозащитников и журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Накануне латвийский суд вынес приговор в отношении местного правозащитника и активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко по уголовному делу о разжигании межнациональной розни.
Захарова расценила такое решение как «политический террор» и отметила, что в РФ не усматривают в высказываниях Гапоненко какого-либо искажения исторических реалий.
«Он всего лишь констатировал, что в 30-40-е годы прошлого столетия многие жители Латвии добровольно пошли на сотрудничество с фашистской Германией», — пояснила дипломат.
Представитель МИД России констатировала, что такая ситуация с «ужесточением репрессий в отношении правозащитников» в Латвии наблюдается уже достаточно давно. Это делается, чтобы «заставить людей замолчать».
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