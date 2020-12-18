МВД пообещало не допустить легализации наркотиков в России

Замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что в России никогда не допустят легализации наркотиков внутри страны.

По его словам, в современном мире на уровне политики отдельных государств существует тенденция легализации наркотиков. Притом наркокультура развивается и ее пытаются навязать России. Например, в настоящее время в РФ наблюдается проблема синтетических наркотиков, которые «пришли не с нашей стороны», отметил Зубов. Он уверил, что российским правоохранительным органам уже удалось практически полностью перекрыть массированное поступление наркотиков из мест их произрастания в Афганистане.

«Мы, наша страна, мы стоим и последовательно отстаиваем позицию нулевой терпимости. Мы говорим, что наркомания — это болезнь, наркоманов надо лечить, но легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем», — сказал Зубов в интервью проекту «Лично - детям» при базе совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

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