В Саратове пенсионерка погибла при прорыве трубы с кипятком

Жительница Саратова погибла в результате порыва трубы с кипятком в ванной, ее супруг госпитализирован с ожогами. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно данным следствия, днем в четверг, 17 декабря, прорвало трубу с горячей водой в ванной комнате в квартире на улице Малая Затонская в Волжском районе, где в этот момент находился 72-летний хозяин дома. Услышав крики, 63-летняя супруга прибежала к мужу на помощь.

В дальнейшем мужчина покинул квартиру в поисках сантехника. Когда он вернулся домой, увидел свою супругу лежащей без сознания на полу, он вызвал бригаду скорой помощи. Женщину госпитализировали, однако она скончалась в больнице от полученных травм.

Позднее в медучреждение был доставлен ее супруг, у него диагностированы термические ожоги тела.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На юго-западе Москвы зарезали курьера службы доставки

— Один человек погиб, один пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы