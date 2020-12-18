СК завершил расследование дела экс-главы МВД Коми, обвиняемого во взяточничестве

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МВД Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Экс-министр обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

«В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд», — указано в сообщении.

В январе 2020 года задержали главу МВД Республики Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки. СМИ сообщали, что силовик получил многомиллионное вознаграждение за непривлечение к уголовной ответственности. Посредником оказался задержанный в декабре 2019 года экс-глава ФСКН по Республике Татарстан Фаяз Шабаев. Отмечалось, что он получил 10 млн рублей наличными и отдал большую часть Половникову. Еще 8,8 млн рублей были переведены через фирмы-однодневки.

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