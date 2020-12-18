В Каспийском море ученые обнаружили лед аномальной толщины

На севере Каспийского моря толщина льда на 30% больше обычной, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА «Новости».

«Начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда», — сказал Вильфанд.

Также он добавил, что Азовское море начало замерзать раньше обычного. Синоптик связал это с тем, что недавно на юге европейской части России стояли морозы.

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