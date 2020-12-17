В России коронавирус подтвердили еще у 28 214 человек

В России выявили 28 214 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 26 440 человек, скончались 587.

За все время пандемии в стране зафиксировали 2 762 668 случаев коронавируса, выздоровели 2 202 540 пациентов, умерли 49 151.

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