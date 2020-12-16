Генпрокурор Техаса подает новый антимонопольный иск против Google

Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подает антимонопольный иск к компании Google от имени нескольких штатов. Об этом говорится в сообщении в Twitter прокуратуры Техаса.

«Я с гордостью объявляю, что штат Техас подает иск от имени нескольких штатов к компании Google из-за нарушения правил конкуренции, ограничительных практик и предоставления вводящей в заблуждение информации», — говорится в сообщении.

По его словам,Google регулярно использует свою «власть монополии», чтобы контролировать ценообразование. Отмечается, что Пакстон сосредоточен на поведении компании на рынке цифровой рекламы.

Ранее сообщалось, что Минюст США обвинил Google в злоупотреблении своим положением в области онлайн-поиска, чтобы уничтожить конкуренцию, чем навредил потребителям.

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