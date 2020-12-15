Власти Москвы вновь заверили, что не будут вводить тотальный локдаун
Власти Москвы не планируют вводить тотальный локдаун, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Об этом пишет ТАСС.
«Мы надеемся все-таки избежать локдауна... в Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — сказал Немерюк.
В столице коронавирусом заразились 703 502, выздоровели 539 859, скончались 10 022 человека.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 72 млн заболевших, 51 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.
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